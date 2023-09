"Ucciso per un debito di droga", chiesti tre ergastoli

Omicidio a Scafati, chiesto l'ergastolo per 3 imputati. Questa la richiesta della Procura Antimafia ieri mattina, in Corte d'Assise, dove si sta celebrando il processo per quanto accaduto il 26 aprile 2015 a Scafati. Quel giorno morì A.F. I tre destinatari della richiesta di ergastolo sono stati poi liberati dal tribunale, per decorrenza dei termini.

L'indagine

Le accuse sono di omicidio volontario e detenzione di armi. La vittima fu uccisa in piazza Falcone e Borsellino. Due i sicari ad entrare in azione, su di uno scooter. La vittima fu punita per un debito di droga - secondo l'accusa - con una raffica di colpi esplosi da due pistole. Almeno tredici i proiettili che lo colpirono lungo più parti del corpo. Secondo le indagini dei carabinieri, a sparare furono almeno in due. Un terzo viene ritenuto complice, avendo portato la vittima sul luogo del delitto. La sentenza a ottobre