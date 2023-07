Litigio mortale con la sorella, colpita con un martello: ottiene i domiciliari

Martellata mortale alla sorella, lascia il carcere e ottiene gli arresti domiciliari. Questo quanto deciso dalla Corte d'Assise di Salerno per Aniello Palumbo, 61enne di Scafati, dietro istanza del legale difensore Francesco Matrone. L’uomo è sotto giudizio per omicidio volontario. I fatti risalgono al mese di marzo del 2022.

Il processo

La vittima - sorella dell'imputato - morì dopo cinque mesi di ricovero in ospedale. I giudici motivano la decisione sottolineando «Il carattere episodico del fatto e l'assenza di precedenti penali che dimostrano una limitata propensione criminosa, con la conseguenza che il tempo di sottoposizione alla misura cautelare ha verosimilmente inciso sul pericolo di condotte recidivanti, tenuto conto della fase avanzata dell'istruttoria, è venuto meno qualsiasi pericolo per la genuinità della prova». Il dibattimento è in corso, con la ricostruzione di quanto accaduto quel giorno, quando al culmine di un litigio, l'uomo avrebbe colpito alla testa con un martello la propria sorella.