Incidente sul lavoro a Scafati, operaio travolto da un macchinario: è grave

Tragedia sfiorata, ieri, in un’azienda conserviera di Scafati, dove un operaio di 44 anni, residente a Terzigno (Napoli), è stato travolto da un pallettizzatore per cause in corso di accertamento.

La corsa in ospedale

L’uomo è stato prontamente soccorso dai colleghi e trasportato all’ospedale di Sarno, dov’è giunto in gravi condizioni di salute, con fratture al torace ed un grave trauma cranico. Subito è stato preso in cura dai medici ed ora sarebbe fuori pericolo. Su quanto accaduto sono in corso gli accertamenti da parte dei carabinieri.