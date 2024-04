Intervento al rene rischioso, poi la morte: chiesta condanna per 2 medici

Scelsero di operarlo con un intervento ritenuto troppo rischioso, secondo una consulenza della Procura. Il paziente era poi deceduto, per complicazioni. L'accusa ha chiesto una condanna di otto mesi a testa per due medici in servizio all’ospedale "Umberto I" di Nocera Inferiore. Rispondono di omicidio colposo, per la morte di un 48enne di Scafati, il 13 luglio 2016.

Le accuse

Stando alle accuse, i due operarono il paziente, affetto da neoplasia al rene destro. Quest’ultimo doveva essere asportato, secondo quanto previsto dall’intervento. Invece si decise per una metodologia «laparoscopica». Il paziente era stato già operato al rene destro in passato, un anno prima. Il nuovo intervento comportava invece dei rischi. Secondo il medico legale, in fase d'indagine, i due imputati avrebbero dovuto eseguire una laparotomia. Il paziente fu colto da choc ipovolemico e finì per essere trasferito in rianimazione, dove morì a seguito dell’intervento chirurgico. A sporgere denuncia ai carabinieri fu la moglie dell’uomo. La perizia del pm inquirente riferisce di responsabilità legate alla scelta di un intervento differente, nella prospettiva di una situazione "altamente rischiosa e connessa alle conseguenze di una precedente operazione". La sentenza arriverà a maggio