Scafati, le classi quarte e quinte della scuola primaria resteranno chiuse

Fino al 23 gennaio le attività didattiche presso le classi quarte e quinte delle scuole primarie di Scafati resteranno sospese. A stabilirlo il sindaco Cristoforo Salvati attraverso un’apposita ordinanza, a dispetto di quanto deciso oggi dal Tar della Campania.

Il commento

Il primo cittadino spiega: “E’ impossibile per gli istituti scolastici presenti sul territorio, come mi è stato segnalato anche da vari dirigenti scolastici, organizzare tali ulteriori attività in un così breve lasso di tempo garantendo allo stesso tempo agli studenti una ripresa delle lezioni in presenza in condizioni di totale sicurezza, vista l’emergenza sanitaria che ancora preoccupa”.