Sanità: ospedale chiuso, sindaco denuncia Asl e Regione Campania

Il sindaco di Scafati, Pasquale Aliberti, ha denunciato alla procura di Nocera Inferiore l'Asl di Salerno e la Regione Campania per omicidio colposo e per inosservanza dei provvedimenti dell'autorità.

Le ragioni

Il primo cittadino, lo scorso 25 ottobre, aveva firmato un'ordinanza con cui intimava all'Asl e alla Regione Campania l'immediata riapertura del punto di primo intervento del presidio ospedaliero e una dotazione di ambulanze con medici rianimatori esperti dell'emergenza per i casi di maggiore complessità, in numero adeguato in base alla popolazione. Il provvedimento era arrivato dopo il decesso, a causa di un malore, di una donna di 59 anni e la morte, sempre per un malore, di un uomo di 60 anni. "Ho richiesto in via istruttoria alla procura di Nocera - spiega Aliberti dopo la presentazione della denuncia ai carabinieri - la nomina di un collegio medico-legale che, sulla base della documentazione prodotta ed esaminato lo stato dei luoghi, anche con riferimento ai tempi di percorrenza dei presidi ospedalieri di Sarno e Nocera, dicano, secondo le Linee guida nazionali ed internazionali, i tempi di soccorso nel caso di malori di tipo cardiaco, avendo cura di elencare quali siano le ulteriori patologie per le quali è richiesto un tempestivo soccorso e se, allo stato, la popolazione di Scafati è garantita in caso di patologie per le quali è richiesto un tempestivo soccorso dai Po di Sarno e di Nocera Inferiore, avendo cura di accertare e verificare, altresi', in base all'utenza, la capacita' di prestazioni sanitarie da parte di tali ultimi presidi ospedalieri". "Nei prossimi giorni - anticipa il sindaco - accompagnero' i familiari delle vittime che hanno subi'to sulla loro pelle la gestione fallimentare della sanita', a Palazzo Santa Lucia, per protestare, per accendere le luci su tutta la vicenda, affinche' ognuno, per i livelli di competenza, si prenda le proprie responsabilità".