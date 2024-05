Morto sul cantiere, 90 giorni per la verità sulla morte del giovane Panariello

Serviranno 90 giorni per conoscere le cause della morte del giovane Alessandro Panariello, il 22enne operaio di Poggiomarino deceduto in un cantiere a Scafati, venerdì scorso, durante dei lavori di rifacimento di uno stabile. Giorni fa si è svolta l'autopsia. Il medico legale dovrà accertare le cause del decesso del ragazzo, valutando l'incidenza del nesso di casualità tra i fatti accaduti lo scorso 17 maggio e la morte del giovane.

L'indagine

Una valutazione andrà fatta, ad esempio, sui traumi subiti e la cause. Un dato che si collega alle misure di sicurezza che si sarebbero dovute adottare presso quel cantiere. Il ragazzo era rimasto ucciso da una lastra di acciaio, la quale era caduta tranciandogli la gola. Nell'inchiesta sono indagate 5 persone per omicidio colposo. Si tratta dei titolari e responsabili delle due ditte (il giovane lavorava per la seconda, in subappalto), il coordinatore per la sicurezza dei lavori sul cantiere e l'amministratore del condominio, in qualità di committente con l'obbligo di vigilanza.