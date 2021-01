Scafati, vigili scoprono negozio di parrucchieri abusivo: multa e chiusura

L'attività di parrucchiere non aveva alcuna certificazione, guadagnandosi una sanzione di 5mila euro, per il lato amministrativo, con la chiusura imminente

Parrucchiere abusivo, multa di 5mila euro. Questo quanto scoperto dai vigili urbani di Scafati, che hanno verificato che un'attività non era censita all'interno dei database del comune di Scafati.

Il controllo

L'attività di parrucchiere non aveva alcuna certificazione, guadagnandosi una sanzione di 5mila euro, per il lato amministrativo, con la chiusura imminente. Il lavoro d'indagine è stato possibile incrociando i dati dello Sportello unico per le attività produttive, con l'attività che era stata avviata senza che gli uffici comunali competenti ne fossero a conoscenza. Il titolare è stato denunciato. A chiudere l'esercizio, secondo prassi, dovrà essere la Regione Campania. Nell'ultimo fine settimana, i vigili avevano denunciato una persona che con la sua auto, aveva tamponato un veicolo della Municipale. Quell'auto era anche priva di assicurazione.