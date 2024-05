Complicazioni dopo intervento, poi la morte: assolti 2 medici

Il Tribunale di Nocera Inferiore ha assolto due medici dall'accusa di omicidio colposo. Sullo sfondo la morte di un uomo di Scafati, di 47 anni, deceduto dopo complicazioni sopraggiunte da un intervento chirurgico. La procura aveva chiesto una condanna ad 8 mesi per entrambi gli imputati.

La storia

Secondo la denuncia sporta all'epoca dalla famiglia, il paziente - affetto da un tumore al rene - aveva subito un intervento in laparatomia che il medico legale aveva valutato come molto rischioso. E spiegando, nell'autopsia, che i due avrebbero dovuto procedere con una laparoscopia. Questo, anche in ragione del fatto che un anno prima, il paziente aveva già subito l'asportazione di una parte del rene. Nella denuncia, infatti, la moglie si chiese perchè tale intervento non fu fatto già nel 2015. L'operazione durò diverse ore. L'uomo morì poi in rianimazione, dopo complicazioni. Il giudice monocratico ha assolto i due imputati, a distanza di otto anni dall'evento drammatico per la famiglia di Scafati. Si attendono le motivazioni, ora, che permetteranno di ricostruire il ragionamento del tribunale.