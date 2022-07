Opere e piscine abusive, due sequestri dei vigili a Scafati

Sono state sequestrate due piscine abusive con relative opere edili ed un complesso di oltre 1500 metri quadri nel giro di una settimana, a Scafati.

Le operazioni

La squadra Edilizia del comando di polizia municipale di Scafati agli ordini del Comandante Salvatore Dionisio ha posto in essere due distinti sequestri di piscine, realizzate abusivamente con altre opere per centinaia di metri quadri nel giro di una settimana. L'attività investigativa condotta dagli uomini del comando ha portato i sigilli alle strutture ed alla denuncia dei responsabili alla Procura, che ha convalidato l'operato ritenuto legittimo della polizia giudiziaria. Infine è stato eseguito un sequestro di un intero complesso di oltre 1500 metri quadri, completamente abusivo realizzato in assenza di permessi.