Energia a scrocco in una pizzeria a Scafati: in due a processo per furto

Vanno a processo per furto aggravato i gestori di una pizzeria in via Nazionale a Scafati, scoperti dai carabinieri e accusati del contestuale ammanco

Le accuse

I due, un 28enne e un 47enne, rispondono della doppia contestazione in concorso per aver sottratto quantitativi importanti di energia elettrica a danno della società erogatrice. Attraverso un trucco sperimentato più volte, avrebbero in sostanza eluso i meccanismi di conteggio del consumo e le relative rispondenze economiche dovute.