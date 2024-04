Politiche sociali, a Scafati si concretizza il "Pronto Intervento Sociale H24"

Le politiche sociali si rafforzano a Scafaticon il Pronto Intervento Sociale, un nuovo servizio attivato con la Comunità Sensibile che interviene su situazioni urgenti 24 ore su 24.

I dettagli

"Grazie ad un numero verde attivo quando quando gli uffici comunali sono chiusi e in rete con Parrocchie, Forze dell'Ordine, Protezione Civile, PUA, associazioni e sportelli ascolto si riesce ad assicurare un pronto intervento su casi complessi e urgenti in attesa delle politiche sociali. - spiega il sindaco di Scafati Pasquale Aliberti - Con il tavolo tecnico in Biblioteca sul PIS - Pronto Intervento Sociale - abbiamo consolidato un rapporto, una modalità operativa, stabilito una sinergia per agire sui casi in emergenza per una maggiore capillarità degli interventi. Lo scopo del servizio è quello di creare una rete per essere sempre più presenti sul territorio, dare un valore aggiunto ai Servizi Sociali per intervenire in situazioni di urgenza H24 per poi indirizzarli verso le politiche sociali e l'aiuto più consono alle proprie necessità, un intervento tampone per poi strutturare un'azione professionale delle politiche sociali. In un mondo dove si vive la propria vita senza guardarsi attorno, con una sensibilità sempre più trasparente e una empatia oramai in estinzione le istituzioni devono fare la loro parte, devono dare il massimo a chi urla il nostro aiuto".