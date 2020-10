Scafati, altri nuovi dieci positivi al Coronavirus: in ritardo i dati sui guariti

Nuovi casi positivi a Scafati, sono 10 le persone positive al Coronavirus, secondo il sindaco Cristoforo Salvati. Sono tutti asintomatici. I dati però non vengono comunicati tutti i giorni, specie per i guariti, come spiega lo stesso primo cittadino.

1) Non indico il numero dei guariti perché i dati che mi arrivano sono aggiornati relativamente ai positivi. Cio' a differenza di marzo perché ci sono molti più casi e il dipartimento di prevenzione si sta concentrando sui positivi. Oggi ho fatto comunque una richiesta formale di aggiornamento dei guariti;

2) Non ho mai scritto che il coronavirus da solo possa uccidere ma ho sempre richiamato ad essere attenti per tutelare i soggetti deboli. So benissimo che ci sono molti asintomatici (e non perdo occasione per dirlo) ma noi abbiamo l'obbligo di contenere il covid per evitare il collasso degli ospedali e permettere al personale sanitario di lavorare al meglio;

3) Se qualche cittadino aspetta il mio bollettino per sfogare le proprie frustazioni, insoddisfazioni, complessi e ansie non mi sembra corretto perché faccio il sindaco e non lo psichiatra di massa;

4) E' sconveniente sparare tutte le sere a zero su chi lavora per la città con passione e dedizione rispettando il mandato ricevuto e dando le informazioni di cui sono in possesso pur non essendo coinvolto nella fase epidemiologica. Non scrivo il numero totale dei positivi perché aspetto che l'Asl mi aggiorni sui guariti.