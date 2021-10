Più telecamere a Scafati, c'è l'ok della Prefettura. Salvati: "Ora più sicurezza"

Il progetto prevede l’installazione di altre telecamere sul territorio, in aggiunta a quelle già attive, assicurando un maggiore controllo e monitoraggio in quelle aree che oggi risultano meno protette, al centro come in periferia

Il Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica ha di recente esaminato e valutato favorevolmente l’istanza di ammissione al finanziamento per un nuovo progetto per la sicurezza urbana presentato dal Comune di Scafati.

La sicurezza

Il progetto prevede l’installazione di altre telecamere sul territorio, in aggiunta a quelle già attive, assicurando un maggiore controllo e monitoraggio in quelle aree che oggi risultano meno protette, al centro come in periferia. L’istanza di ammissione al finanziamento, corredata del progetto che l'amministrazione comunale ha presentato, è stata già trasmessa alla Prefettura Capoluogo di Regione per l’inoltro successivo ai competenti uffici del Ministero dell’Interno, che dovranno effettuare i dovuti riscontri propedeutici all’accoglimento definitivo della domanda. Siamo ovviamente fiduciosi sul buon esito della procedura.

Il commento

Soddisfatto il sindaco Cristoforo Salvati: "Vogliamo che la nostra Scafati sia una città sicura. Vogliamo che i nostri cittadini avvertano sempre di più la presenza dello Stato e quel senso di protezione che le istituzioni hanno il dovere di garantire".