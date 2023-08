Scafati Pride, il sindaco prima appoggia la manifestazione e poi fa dietrofront

Il sindaco Pasquale Aliberti prende le distanze dallo “Scafati Pride” fissato per il prossimo 16 settembre, dopo le reazioni degli attivisti del movimento nei suoi confronti. Il 18 agosto, il primo cittadino si era mostrato in realtà favorevole all’organizzazione della manifestazione, per poi prenderne distanze per via dell'evento religioso del “Rinnovamento dello Spirito” concomitante che avrà tutta l'attenzione dell'amministrazione. “Io non sono omofobo, ma sono contro gli arroganti", ha spiegato il sindaco sui social. "Sono contro l'arroganza di chi pensa di potersi autogestire per le manifestazioni pubbliche senza il supporto di un Sindaco e delle istituzioni. Sono contro chi strumentalizza argomenti di questo tipo solo per piazzare una bandierina politica", ha concluso Aliberti.

Il fatto

A suscitare il ripensamento del sindaco, probabilmente, un post Facebook del circolo Arci Cortocircuiti che, il 19 agosto aveva scritto: "Apprendiamo dai social che il Sindaco di Scafati, Pasquale Aliberti, dichiara di dare il consenso del Comune allo svolgimento del Pride, dimenticando però che tutte le manifestazioni pubbliche non hanno bisogno del consenso dei Sindaci, ma sono già autorizzate della Costituzione. Chiediamo piuttosto al Sindaco e all’Amministrazione comunale di Scafati di dare una risposta celere alle nostre istanze (depositate da mesi) di Patrocinio Morale e soprattutto di convocazione di una conferenza di servizi, finalizzata al buon e sereno svolgimento del corteo del 16 settembre. Hanno già riconosciuto allo Scafati Pride il Patrocinio morale: la Regione Campania, la Città Metropolitana di Napoli, la Provincia di Salerno, il Comune di Napoli e decine di altri comuni campani. Articolo 17 della Costituzione Italiana: “I cittadini hanno diritto di riunirsi pacificamente e senz'armi. Per le riunioni, anche in luogo aperto al pubblico, non è richiesto preavviso. Delle riunioni in luogo pubblico deve essere dato preavviso alle autorità, che possono vietarle soltanto per comprovati motivi di sicurezza o di incolumità pubblica”, concludeva la nota degli organizzatori dello Scafati Pride.