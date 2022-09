Scafati, approvata la riprogrammazione dei progetti Pics

Questa mattina il Sindaco di Scafati, Cristoforo Salvati ha partecipato alla Cabina di Regia con la Regione Campania, convocata in videoconferenza, per l’approvazione della rimodulazione dei progetti PICS città di Scafati - Asse X – POR FERS 2014-2020 Campania, che prevede una rideterminazione delle risorse economiche destinate alla realizzazione dei progetti inseriti nel programma predisposto dall’Ente e già ammesso a finanziamento a seguito del precedente Accordo di Programma, sottoscritto nel 2019.

I dettagli

Per effetto della rimodulazione/riprogrammazione dei progetti, sono state destinate maggiori risorse per la realizzazione dei lavori di completamento del Polo Scolastico, per un importo pari ad euro 3.850.000,00. Rispetto a quest’ultimo progetto, uno dei più attesi dalla comunità scafatese, l’Ente ha già effettuato la gara di appalto con la Stazione Unica Appaltante e a breve inizieranno i lavori. Nei prossimi giorni sarà sottoscritto l’accordo di programma con il Presidente della Regione Campania ed emesso il decreto regionale di ammissione al finanziamento.

Alla Cabina di Regia di questa mattina, oltre al Sindaco in qualità di Autorità Urbana e all’Assessore regionale all’Urbanistica Bruno Discepolo, erano presenti l’architetto Maurizio Albano, in qualità di Autorità di Gestione, l’architetto Cinzia Langella, assistenza tecnica comunale e, per la Regione Campania, il Responsabile Obiettivo Specifico Asse X – POR FERS 2014-2020 Campania, Giulio Mastracchio, il delegato del Responsabile della Programmazione Unitaria regionale, dott.ssa Maria Somma, e i funzionari regionali arch. Simonetta Volpe, dott.ssa Francesca Iacono, Maurizio Di Pietro e Maddalena Marciano.