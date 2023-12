Personale per il P.S. di Scafati, Carpentieri: "Prossimi alla riapertura"

Potrebbe riaprire presto il pronto soccorso dell'ospedale Mauro Scarlato a Scafati. Lo comunica il consigliere regionale Nunzio Carpentieri, spiegando di aver avuto "rassicurazioni dal Direttore generale dell'Asl Salerno, Gennaro Sosto. È a lui, infatti, che ho voluto rivolgermi, dopo le numerose sollecitazioni ai vertici della ASL e al Governo regionale, per avere risposte in merito alle ragioni che, ormai diversi anni fa, avevano portato alla chiusura del Pronto Soccorso scafatese. Ma, soprattutto, per capire quali fossero le intenzioni per il futuro" ha detto Carpentieri.

I dettagli

Il prossimo 5 dicembre sarà pubblicato sul BURC l'avviso per la procedura di selezione del personale da impiegare nel Pronto Soccorso dell'Ospedale Mauro Scarlato, che dunque, sembra destinato a riaprire. "È una buona notizia, che tuttavia andrà verificata nei fatti. La riapertura del Pronto Soccorso è una assoluta priorità, soprattutto in considerazione dell'enorme bacino di utenza che copre e che va ben oltre la popolazione scafatese. Un bacino che, in caso di emergenza, deve fare riferimento agli ospedali di Nocera Inferiore o di Sarno, se non addirittura a quelli della Provincia di Napoli"