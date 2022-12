Scafati, 16enne colpito al petto da un proiettile: indagini a tutto campo

Agguato nel cuore della notte a Scafati, dove un ragazzino di 16 anni è stato colpito al petto da un colpo di pistola mentre camminava nel quartiere Vetrai. Il giovane - riporta Il Mattino - è stato trovato in una pozza di sangue a pochi metri dalla piazzetta Sansone, uno dei luoghi più frequentati della movida scafatese.

I soccorsi

Sul posto sono giunti i sanitari del 118, che hanno trasportato il minorenne prima all’ospedale di Castellammare e poi al “Loreto Mare” di Napoli dov’è stato sottoposto ad un intervengo chirurgico per l’asportazione del proiettile che, fortunatamente, non lo ha colpito al cuore. Ora è in prognosi riservata, ma non sarebbe in pericolo di vita.

Le indagini

Intanto su quanto accaduto sono in corso le indagini dei carabinieri che, al momento, non escludono alcuna pista, neanche quella di una lite tra coetanei sfociata poi in una sparatoria.