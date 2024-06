Rapinò l'auto ad una donna, condannato ad oltre cinque anni

Rapinò l'auto ad una donna, a Scafati, aggredita e poi scaraventata fuori dal veicolo con violenza. E' di 5 anni e 3 mesi la condanna per un 37enne di Pompei, giudicato colpevole per i reati di rapina e lesioni per quanto accaduto lo scorso agosto.

L'episodio

Ad avere la peggio fu una 24enne di Boscoreale. L'imputato era entrato nell'auto della donna, che non si era accorta subito della presenza dell'uomo nel veicolo. Dopo averla strattonata, il rapinatore l'aveva colpita con una gomitata al volto. Quindi, scaraventata fuori dall’automobile. Con l'arrivo dei militari sul posto erano partite poi le indagini. Le indagini dei carabinieri, poi, riuscirono a giungere all'identificazione dell'uomo, tra testimonianze e visione delle immagini di sorveglianza