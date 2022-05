Tentata rapina ad un compro oro, la commessa reagisce e lancia l'allarme

Una rapina premediata, quella che si sarebbe dovuta consumare all’interno di un compro oro di via Corso Nazionale, a Scafati, ma il colpo è fallito per la reazione della commessa, aggredita durante l'irruzione.

Il fatto

Poteva avere sorte peggiore quanto capitato due giorni fa, intorno alle 13.30, quando una commessa dell’esercizio commerciale si accingeva a chiudere l’attività. Nascosto all'esterno, era comparso un uomo con cappuccio e una pistola. Quest'ultimo aveva cominciato a spintonare la vittima e a prenderla a pugni all'altezza del fianco, per costringerla a riaprire il negozio e a seguirlo all'interno. Qui, lo sconosciuto ha provato a fare incetta di quanto esposto in vetrina, senza riuscirci. La commessa, approfittando di un momento di distrazione del rapinatore, è riuscita a divincolarsi e a scappare per lanciare l'allarme. Il bandito è così fuggito, costretto dagli eventi, guadagnando la fuga. Sull'episodio indagano i carabinieri