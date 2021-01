Scafati, a 15 anni rapina coppia di fidanzati: finisce in comunità

Rapina coppia di fidanzati insieme ad un complice, ancora in corso di identificazione. I carabinieri hanno però arrestato il primo, si tratta di un 15enne di Boscoreale, finito ora in comunità secondo decisione del tribunale dei minori di Salerno

Il fatto

Il giovane era stato identificato dai carabinieri dopo il colpo, di cui erano rimasti vittima un uomo e una donna, fidanzati. Pare non fosse la prima volta, dato che il ragazzino risponde anche di una rapina a Pompei, per la quale è già sotto processo. Pochi giorni fa, dopo aver affiancato un'auto, con a bordo la coppia, insieme al complice si era fatto consegnare i telefoni cellulari dietro minaccia di una pistola. Poi la fuga, seguiti dalla vittima, che era riuscito a tamponare lo scooter con in sella i due giovani e a farli cadere. Il minore era stato bloccato dallo stesso rapinato, mentre il complice era riuscito a far perdere le sue tracce. Il ragazzo è stato poi arrestato e spedito in comunità, dopo valutazione dei fatti espressa dal tribunale sezione Minori di Salerno