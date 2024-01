Nella notte scorsa, una rapina si è verificata in una sala giochi a Scafati. Un gruppo di malviventi armati, come riportato da La Città, ha fatto irruzione nel locale, costringendo i clienti presenti a consegnare soldi e telefoni cellulari. Dopo il colpo, i rapinatori sono fuggiti in auto. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, che hanno avviato le indagini per identificarli, analizzando le registrazioni delle telecamere di sicurezza.