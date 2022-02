Rapinò sala scommesse con due complici stranieri: condannato scafatese

Rapinò sala scommesse insieme a due complici, stranieri. La Cassazione ha reso definitiva la condanna per un uomo di Scafati, di 42 anni, a 3 anni e 8 mesi di reclusione. I fatti risalgono al 2017, quando il terzetto entrò in scena a Mantova, in una sala scommesse, poco prima dell'orario di chiusura

Il blitz

I tre - con una persona a fare da palo - portarono via 10mila euro. I carabinieri li arrestarono dopo circa un anno. Uno dei due aveva tenuto in ostaggio la dipendente alla cassa, mentre l'altro portava via i soldi. A capo del gruppo vi sarebbe stato proprio lo scafatese, che si è visto dichiarare inammissibile il ricorso in Cassazione, con condanna diventata ora definitiva