Scafati, giovane di 17 anni rapinato da due sconosciuti mentre è in scooter

Lo minacciano con una pistola, poi lo rapinano dello scooter. E' accaduto a Scafati, mercoledì sera, ad un ragazzo di 17 anni. Sono in due le persone che avrebbero agito nei pressi della stazione della Circum, in via Martiri d'Ungheria

Il colpo

Sull'episodio indagano i carabinieri della tenenza. L'episodio si sarebbe consumato intorno alle 22.15, con i due rapinatori avolto coperto da caschi e mascherine. La vittima si trovava sul proprio scooter e rientrava a casa, quando è stato affiancato dai due e obbligato a fermarsi. Il giovane si è visto poi puntare la pistola al volto, al punto da accostare e consegnare il veicolo. Gli inquirenti cercano video di telecamere in zona per tentare di identificare i due rapinatori. Un lavoro che appare tuttavia complesso e di non facile risoluzione, in ragione dell'esiguità degli uomini della tenenza e dei volti dei due sconosciuti, completamente coperti da un casco integrale.