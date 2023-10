Rapinata farmacia e distributore di benzina, caccia a due banditi

Sono due le rapine commesse a Scafati, giorni fa, a danno di una farmacia e un distributore di benzina. Ad agire due persone - non è escluso che possa trattarsi degli stessi autori - in via Santa Maria la Carità e in via Casciello.

I colpi

Nel primo caso il bottino è stato di 2000 euro, mentre nel secondo un centinaio di euro. I rapinatori erano in sella ad uno scooter, con uno dei due armato al punto da costringere le vittime a consegnare i soldi in pochi minuti.