Polverificio borbonico: partiti i lavori di messa in sicurezza e riqualificazione

"Iniziamo i lavori per la messa in sicurezza del Real Polverificio Borbonico, per quello che come Comune possiamo fare. Negli anni precedenti al mio mandato la struttura è stata completamente abbandonata nonostante sia servita come sede per i vaccini Covid". Lo ha comunicato il sindaco di Scafati Pasquale Aliberti

I lavori

"Al mio insediamento, dopo un sopralluogo ci rendemmo subito conto delle condizioni disastrose in cui il Polverificio era stato lasciato, così come rilevato anche dalla Soprintendenza di Salerno e Avellino, dall'Agenzia del Demanio e dal Parco Archeologico di Pompei: alta vegetazione, vandalizzazione della pavimentazione e probabilmente per rubare i tubi di rame le tubazioni danneggiate hanno poi provocato una fuoriuscita copiosa di acqua che infiltrata nelle mura dell'edificio ha provocato diverse zone di vulnerabilità della struttura. Una situazione che oggi cerchiamo di tamponare come possiamo almeno per mettere in sicurezza il palazzo reale".