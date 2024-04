Sub ambito distrettuale, ricorso di Scafati bocciato dal Tar

Costituzione del Sub Ambito Distrettuale “Agro Settentrionale”, il Comune di Scafati bocciato dal Tar. Con apposito ricorso, il sindaco Pasquale Aliberti si era opposto alla scelta della modalità di gestione del servizio di igiene urbana. Per lo stesso ambito fanno parte anche i comuni di Angri, Pagani, Sant’Egidio del Monte Albino e Corbara. I giudici hanno rilevato l'assenza di una contro proposta nel merito.

La situazione

L’amministrazione si era in passato opposta alla delibera del Consiglio dell’Ente d’Ambito per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, che prevedeva a Scafati così come nel resto dei comuni citati, la costituzione di un consorzio che provvedesse al servizio, sostituendosi a privati e società in house comunali. Scafati avrebbe voluto mantenere il servizio attraverso la società partecipata Acse o in alternativa, magari, con una nuova società da gestire insieme ad un altro comune.