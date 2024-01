Pneumatici e rifiuti abbandonati su suolo agricolo, denunciato salernitano

Pneumatici fuori uso e rifiuti abbandonati su un terreno agricolo di circa 2mila metri quadri. Un uomo di Scafati è stato denunciato a piede libero, dopo un'operazione condotta dai carabinieri del nucleo investigativo di polizia ambientale, agroalimentare e forestale del Gruppo Forestale di Napoli

Le verifiche

L'occasione è stata rappresentata da un controllo presso una società di riparazione e sostituzione di pneumatici per autoveicoli Sant’Antonio Abate. I militari hanno riscontrato la presenza di un quantitativo di pneumatici fuori uso, considerati per legge rifiuti speciali non pericolosi, per cui è si è ipotizzato la configurazione del reato di gestione illecita dei rifiuti e il deposito incontrollato di rifiuti. Il rappresentante legale della società è stato denunciato in stato di libertà.