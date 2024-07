Sversamenti illegale di rifiuti, individuati e denunciati i responsabili

Sversamenti abusivi in via Bernini a Scafati: sono stati individuati e multati i responsabili. "La lotta agli sversamenti abusivi presuppone la collaborazione di tutti - ha detto il sindaco di Scafati Pasquale Aliberti - Ringrazio la Polizia Municipale e il Comandante Alò per il lavoro enorme che stanno conducendo su tutto il territorio: questo è l’ultimo intervento con il quale siamo riusciti ad individuare soggetti che non hanno il senso della civiltà e del bene comune. Li abbiamo multati ma sono ancora troppi quelli che non rispettano le regole del conferimento dei rifiuti".