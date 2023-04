Morto per le ustioni, rinviati i funerali del piccolo Pasquale: aperta l'inchiesta

E’ stata sequestrata la salma del piccolo Pasquale, il bambino di 11 anni di Scafati che, due giorni fa, è deceduto all’ospedale “Santobono” di Napoli, a seguito delle gravissime ustioni riportate, a causa di un ritorno di fiamma dell’alcol utilizzato per alimentare il fuoco del camino dell’abitazione della sua famiglia.

Lo stop ai funerali

La Procura di Nocera Inferiore ha aperto un’inchiesta per fare chiarezza sull’accaduto ed accertare eventuali responsabilità sia dei medici che lo hanno preso in cura sia dei familiari. Al momento, comunque, non risultano indagati. Ieri, intanto, si sarebbero dovuti celebrare i funerali del piccolo che, per il momento, sono stati sospesi proprio per le indagini in corso e per consentire l’autopsia che sarà effettuata nei prossimi giorni.