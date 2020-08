Scafati, cade in strada e si ferisce alla gamba: ok al risarcimento dopo 20 anni

Era scivolato sul pietrisco in strada, cadendo su dei blocchi di cemento spartitraffico con fuoriuscita di speroni di ferro accuminati. Il Comune di Scafati lo risarcirà con 70mila euro, con la conferma della decisione già assunta dalla Corte d'appello di Salerno e ora ribadita dai giudici della Corte di Cassazione. Dopo aver respinto il ricorso presentato dal Comune

La storia

In primo grado, il tribunale di Nocera Inferiore aveva condannato l'Ente a pagare la persona che aveva subito lesioni per l'incidente, ma la vittima aveva fatto ricorso in appello per erronea quantificazione del danno. Era il 13 giugno del 1998 quando si registrò l'incidente. La Corte d'Appello dispose tuttavia una nuova consulenza decidendo con una sentenza il 29 gennaio 2018, stimando il danno con risarcimento di 70.252 euro complessivi di interessi e spese legali. Nel ricorso del Comune, stavolta, era contestata la insufficiente e contradditoria motivazione, oltre ad un danno quantificato in modo erroneo. A seguire, una seconda contestazione riguardava la mancata specifica dell'importo del risarcimento del danno nella domanda originaria, in assenza di valore. La Cassazione ha respinto il ricorso, definendolo inammissibile, per erroneo conferimento della procura speciale, redatta e sottoscritta in modo analogo ai giudizi di merito precedentemente affrontati, senza specificare cioè il carattere di legittimità del vaglio dei giudici della Suprema Corte, come previsto dalla procedura. "Il Comune, rappresentato dai suoi difensori, non avrebbe sollevato alcuna osservazione contraria rispetto agli esiti peritali". Ora la sentenza è diventata esecutiva, con il risarcimento che spetterà all'uomo che oltre 22 anni fa, subì un infortunio su pubblica via.