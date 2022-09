Scafati, coltellate durante una rissa: 3 minori ammessi ai lavori sociali

Tre ragazzi ammessi alla prova - lavoro di volontariato - dopo un'indagine per rissa a Scafati, risalente ad un anno fa, nei pressi del centro "Plaza".

L'indagine

Giorni fa, il gip ha autorizzato i difensori al programma. Quella sera, nei pressi del centro commerciale, un giovane fu accoltellato al torace. Il ragazzo se la cavò, dopo essere stato trasferito all'ospedale di Nocera. Diverse settimane di convalescenza. Altri coinvolti - un quarto è sotto processo a Nocera perchè maggiorenne - non furono identificati. Si registrò anche un secondo ferito, che non ebbe necessità delle cure ospedalierie. Il resto degli imputati fu individuato attraverso testimonianze dei presenti e dalle telecamere di sorveglianza. Per i tre ci sarà un anno di prova, entro il quale potranno estinguere il reato se rispetteranno il programma. Altrimenti ci sarà il processo.