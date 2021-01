Scafati, incendio all'ingresso di una sala tabacchi: "Natura dolosa"

Fiamme nella notte a via Passanti, a Scafati. Danneggiata l'insegna e la serranda di una rivendita di tabacchi e sala scommesse "JAB21". Si tratta di incendio doloso, secondo i carabinieri, intervenuti sul posto per acquisire immagini provenienti da telecamere di sorveglianza

Il raid

Attraverso uno dei video, si noterebbe un individuo avvicinarsi all'ingresso dell'attività commerciale, cospargere la serranda di liquido infiammabile e poi appiccare il fuoco. Poi la fuga in sella ad uno scooter. Nulla viene escluso, alla base del gesto, nemmeno quella del racket o di una questione personale. L'attività è gestita da un ragazzo di 30 anni, invece, senza alcun precedente penale. Sentito dai militari, avrebbe riferito di non aver avuto alcun tipo di problema, in passato, con qualcuno. L'episodio si è verificato intorno alle 3 di notte. Lo sconosciuto avrebbe agito, inoltre, a volto coperto. Due giorni fa, un primo incendio veniva appiccato al chiosco del fratello di un collaboratore di giustizia. In quel caso, forse, un corto circuito. Le indagini proseguono, ora, sul nuovo e più recente episodio