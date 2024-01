Schiaffo mentre è sulla bici, denunciati due giovani

Cade dalla bici per un colpo ricevuto alla testa da due ragazzi in scooter, le forze dell'ordine - come racconta Agro24 - denunciano i due a piede libero. E' accaduto a Scafati, giorni fa, nel pomeriggio. L'uomo è stato soccorso e trasferito in ospedale a Nocera, dove gli è stato riscontrato un trauma cranico e una frattura ad una delle due gambe

L'intervento

I due erano in scooter. Il colpo - uno schiaffo - inferto all'anziano non avrebbe avuto alcuna spiegazione se non quella sciagurata legata a trend da immortalare per qualche video da diffondere su internet. L'anziano è stato soccorso mentre i due sono stati raggiunti dai carabinieri e identificati.