Scafati: la sede scolastica della succursale non è disponibile, lezioni nei locali della chiesa

Questa mattina il sindaco di Scafati, Cristoforo Salvati, ha incontrato il Presidente della Provincia di Salerno,Michele Strianese, per discutere della necessità di reperire una struttura alternativa per la sede succursale del liceo scientifico “Renato Caccioppoli”, ospitata fino allo scorso anno in uno stabile, di proprietà della Provincia, in via Sant’Antonio Abate.

I dettagli

All’incontro erano presenti anche l’ingegnere Angelo Michele Lizio, responsabile del Settore Patrimonio ed Edilizia scolastica della Provincia, e l’ingegnere Nicola Fienga, intervenuto in sostituzione dell’architetto Erika Izzo, responsabile del Settore “Lavori pubblici, Manutenzioni e Patrimonio” del Comune di Scafati. Era stato il primo cittadino di Scafati, sollecitato dal dirigente scolastico del liceo scientifico “Caccioppoli”, Domenico D’Alessandro, a chiedere un incontro urgente al presidente Strianese per trovare una soluzione al problema. “Il Presidente Strianese – ha spiegato il Sindaco Salvati – ci ha ribadito che la sede di via Sant’Antonio Abate non potrà essere utilizzata, rendendosi disponibile a reperire, nel più breve tempo possibile, una struttura alternativa di proprietà della Provincia, per consentire il trasferimento delle aule in esubero del liceo scientifico. Nel frattempo, come amministrazione, abbiamo proposto di utilizzare i locali messi a disposizione da don Carmine Esposito, parroco della Chiesa Vergine del Suffraggio di Marra, all’interno del complesso parrocchiale. Si tratterebbe di una soluzione transitoria che ci consentirebbe di evitare doppi turni e altri disagi per gli studenti. La Provincia si è detta favorevole a tale ipotesi, rendendosi disponibile ad effettuare, nei prossimi giorni, un sopralluogo nei locali del complesso parrocchiale per verificare la fattibilità della proposta”.