A Scafati la Guardia di Finanza ha arrestato un uomo originario di Torre Annunziata, già noto alle forze dell'ordine, per contrabbando di tabacco. L'operazione è scattata durante un normale controllo stradale. Il nervosismo del conducente ha spinto i finanzieri a un controllo approfondito, portando alla scoperta di 40 chili di tabacchi lavorati esteri nascosti nel bagagliaio della sua auto. Le indagini sono state estese alla residenza del sospettato a Scafati, dove sono stati sequestrati ulteriori quantitativi di tabacco e l'auto usata per il trasporto. Il Giudice del Tribunale di Nocera Inferiore ha convalidato l'arresto e ha imposto al soggetto il divieto di dimora nel Comune di Scafati. La prosecuzione del processo, prevista per il prossimo 2 maggio, avverrà attraverso un rito abbreviato. L'intervento conferma l'impegno costante delle Fiamme Gialle nel contrastare il fenomeno del contrabbando di tabacchi, un'attività illecita che, oltre a sottrarre risorse allo Stato, può rappresentare un serio rischio per la salute dei consumatori.