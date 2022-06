Sequestrati 90 chili di tabacchi di contrabbando, nei guai napoletano

Sequestrati 90 chili di sigarette di contrabbando, denunciato a piede libero un uomo di Torre Annunziata. Il soggetto, già noto per precedenti, è stato arrestato giorni fa dalla Guardia di Finanza di Scafati.

L'arresto

E' il terzo arresto in meno di un mese fatto dalle Fiamme Gialle in operazioni anti contrabbando, segno di un lavoro investigativo a sua volta legato all'enorme quantità di tabacchi portati in Italia illegalmente. L'arresto è avvenuto a Scafati. Per l'indagato è stato deciso l'obbligo di firma, dopo direttissima.