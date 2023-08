Rubavano e smontavano auto a Scafati: scattano cinque arresti

Blitz, oggi pomeriggio, dei carabinieri a Scafati, dov’è stata scoperta una vera e propria centrale per lo smontaggio di automobili rubate. Al termine dell’operazione, sono state arrestate cinque persone residenti tra l’Agro e l’hinterland napoletano. Le indagini sono tuttora in corso per individuare altri eventuali complici e risalire ai proprietari delle vetture.