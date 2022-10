Anticipo in denaro per lavori mai iniziati, in due finiscono a processo per truffa

Intasca 20mila euro per dei lavori - dal costo di almeno 70mila euro - da effettuare in uno stabile da ristrutturare. Quei lavori però non cominciarono e mai e i soldi, a chi li aveva consegnati, non furono mai restituiti. Un uomo di 60 anni di Scafati è finito a processo insieme alla figlia, legale rappresentante dell'azienda

La storia

La vittima di quello che è stato definito un "raggiro", avrebbe spiegato al costruttore di occuparsi della ristrutturazione di uno stabile a Scafati. A quel punto fu concordato un anticipo, ma i lavori - secondo denuncia - non cominciarono mai. E la somma pagata in anticipo mai restituita. Sarà il processo a stabilire la verità, ora, di quanto accaduto.