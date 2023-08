Terrore nel salernitano, padre spara al figlio durante una lite: si indaga

Tragedia sfiorata, oggi pomeriggio, in via Tricino a Scafati, dove – secondo una prima ricostruzione – sarebbero stati esplosi degli spari durante un litigio tra padre, V.M, e figlio, P. M, avvenuta in strada.

Le indagini

In particolare, il genitore avrebbe sparato contro il familiare senza però colpirlo. La lite sarebbe legata a questioni di famiglia, ma gli accertamenti sono tuttora in corso. Sul posto sono giunti i carabinieri per effettuare i rilievi di rito e ricostruire la dinamica dell’accaduto. Entrambi gli uomini sarebbe già stati ascoltati dai militari che stanno conducendo le indagini.

Il commento

L’amarezza del sindaco Pasquale Aliberti: “Gli spari di oggi su via Tricino di un padre ad un figlio mi danno la certezza di una società che ha perso il senso dell’amore per la vita”