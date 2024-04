Spari nella notte a Scafati, ferito un 27enne ad una gamba: si indaga

Tensione, la scorsa notte, a Scafati, dove un ragazzo di 27 anni del posto è stato ferito di striscio da un colpo di pistola ad una gamba mentre percorreva una traversa tra Corso Nazionale e via Casa Panariello. Il giovane si è recato all’ospedale di Castellammare di Stabia, dov’è stato preso in cura dal personale sanitario e poi dimesso. Per lui la prognosi è di 15 giorni.

Le indagini

Su quanto accaduto indagano i carabinieri che, in queste ore, stanno ascoltando la testimonianza del ragazzo, che avrebbe precedenti per resistenza a pubblico ufficiale. Al vaglio dei militari dell’Arma anche i filmati delle telecamere di videosorveglianza presenti nella zona.