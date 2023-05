Agguato sotto casa, gli spararono alle gambe: scattano 3 condanne

Agguato a Mariconda, a Scafati, sono tre le condanne decise dal gup del tribunale di Nocera Inferiore. L'episodio risale a gennaio scorso, con la vittima che, verso casa, fu ferita ad entrambe le gambe con un colpo di pistola.

La condanna

Il movente è rimasto sconosciuto, forse questioni economiche, forse altro. Toccherà attendere le motivazioni del giudice. I tre sono stati condannati a pene che vanno dai 4 ai 5 anni di reclusione. Provvidenziale fu l'intervento chirurgico al quale si sottopose il ferito, che rischiò seriamente di morire. L'accusa è stata tuttavia derubricata in lesioni gravi, rispetto al tentato omicidio. I tre arrivarono in auto, dopo aver individuato la parte lesa per strada.