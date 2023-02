Ferito da un colpo di pistola mentre torna a casa, paura a Scafati

Spari la scorsa notte a Scafati, nella zona di Mariconda, in via Michelangelo. A restare ferito un ragazzo di 20 anni per colpi d'arma da fuoco. I carabinieri della tenenza di Scafati indagano sull'accaduto.

Il fatto

Era da poco trascorsa la mezzanotte, il giovane pare stesse rientrando in casa ma la dinamica è al vaglio degli inquirenti. Il ragazzo è stato colpito ad una gamba ed è stato necessario, poi, il trasferimento in ospedale, a Nocera Inferiore. Le sue condizioni non destano preoccupazione. Sul posto sono intervenuti anche i militari della scientifica, per tutti i rilievi del caso. A terra sono stati raccolti alcuni bossoli della pistola. Diverse ipotesi al vaglio degli inquirenti. Il ragazzo è stato già sentito dalle forze dell'ordine. In questi casi, si valuta anche la sua posizione ed eventuali conoscenze per ricostruire la dinamica dell'accaduto.