Spara e mette in fuga tre persone, forse rapinatori: indagini dei carabinieri

Spara per mettere in fuga tre potenziali ladri. E' accaduto a Scafati, giorni fa, in via Nazionale, in prima serata. L'esplosione dei colpi - pare da un'arma a salve - è stata udita da persone presenti in strada e commercianti

L'indagine

Sull'episodio indagano i carabinieri. Il titolare di un'attività commerciale avrebbe sparato verso l'alto per far desistere tre persone sospette, sulle quali sono in corso ricerche e verifiche. Non è escluso che la ragione degli spari sia riconducibile ad altro, dunque non a spaventare tre potenziali rapinatori.