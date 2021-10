Scafati, sportello Suap: al via l'informatizzazione delle procedure

Ieri mattina, la giunta a Scafati su proposta dell’assessore al Suap Arcangelo Sicignano, l'amministrazione ha dato il via all’informatizzazione delle procedure per le pratiche dello Sportello Unico per le Attività Produttive. Il Comune ha aderito alla piattaforma “Impresa In Un Giorno”, gestita dalle Camere di Commercio, Industria e Artigianato, che sarà presto disponibile anche sul sito istituzionale dell’Ente, attraverso un link di collegamento.

Il messaggio del sindaco Salvati