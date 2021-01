Scafati, squarciate le ruote dell'auto della consigliera comunale Ida Brancaccio

Parla di “atto vile e grave” il primo cittadino Salvati che aggiunge: “Fatti del genere non dovrebbero mai accadere. Non possiamo restare indifferenti davanti ad un’azione così grave su cui spero i carabinieri facciano chiarezza al più presto”

Indagini dei carabinieri in corso a Scafati dove, stasera, ignoti hanno squarciato le ruote dell’automobile della consigliera comunale Ida Brancaccio. Quest’ultima era impegnata in una riunione di maggioranza insieme al sindaco Cristoforo Salvati e agli altri consiglieri nella biblioteca comunale. La vettura era parcheggiata all’esterno, in via Galileo Galilei.

La reazione

Parla di “atto vile e grave” il primo cittadino Salvati che aggiunge: “Fatti del genere non dovrebbero mai accadere. Non possiamo restare indifferenti davanti ad un’azione così grave su cui spero i carabinieri facciano chiarezza al più presto”.