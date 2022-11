Scafati, manutenzione stadio comunale: approvato atto per i lavori

Fondi per la manutenzione dello stadio comunale di Scafati. Con delibera di Giunta comunale, l'amministrazione ha approvato l’atto di indirizzo per l’avvio dei lavori di manutenzione straordinaria necessari per ripristinare la funzionalità della struttura comunale sportiva di via Catalano per un importo pari a 60mila euro.

Il commento del sindaco

"Con questo atto - ha riferito il sindaco Cristoforo Salvati - abbiamo voluto imprimere un’ulteriore accelerazione alle procedure, contando di poter assicurare quanto prima il rilascio della certificazione di agibilità della struttura. Avevamo preso un impegno con la società, con i tifosi della Scafatese calcio e con tutta la città ed intendiamo mantenerlo. Ringrazio sentitamente il Vice Sindaco, delegato allo Sport Serena Porpora, il caposettore Maurizio Albano e i nostri dipendenti comunali per il lavoro e il grande impegno che profondono ogni giorno"