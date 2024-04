Esternalizzazione strutture sportive e project financing, pubblicato il bando

Esternalizzazioni delle strutture sportive a Scafati, pubblicata la manifestazione d'interesse per la presentazione di proposte di project financing, relative alla manutenzione e riqualificazione funzionale dei campi da tennis di via della Resistenza.

I dettagli

"Lavoriamo nella direzione degli impegni che abbiamo preso con la città. - scrive il sindaco di Scafati Pasquale Aliberti - Alcune strutture sportive che erano sprofondate diventeranno funzionali e ritorneranno ad essere momenti di aggregazione grazie ad un partenariato pubblico privato. Siamo partiti con la prima manifestazione di interesse dando la possibilità a tutti gli operatori economici di poter partecipare, con il Comune che resta proprietario delle strutture e soprattutto che avrà la possibilità di vigilare sulle tariffe, sulla funzionalità, sulla manutenzione e sulla fruizione da parte delle fasce più deboli. Si comincia dai Campi da Tennis di via della Resistenza. Presentate le vostre domande, i vostri progetti migliorativi per far diventare questa struttura una grande opera pubblica. Ed è solo... l’inizio presto saranno pubblicate anche le manifestazioni di interesse per il campo Primato e il Palatenda di via Tricino".