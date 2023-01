Sicurezza a Scafati, pronta installazione di nuove 16 telecamere

Saranno 16 le telecamere pronte per essere installate a Scafati. Il neo commissario prefettizio Antonio D’Acunto ha approvato il patto di scopo con il Ministero dell’Interno da un valore totale di circa 150mila euro, di cui un terzo co-finanziato dal Comune.

I dettagli

L'iter era partito con il sindaco Cristoforo Salvati. Le 16 telecamere che verranno installate, con due lettori targa, verranno installate in contrada San Pietro, all’intersezione tra via Abate Cuomo e via Terze, ma anche nei pressi del Centro Plaza e di piazza Falcone e Borsellino. Ancora, su via Poggiomarino, nel quartiere di Mariconda, dove un Multisensor verrà installato in via Bernini, le palazzine Ina Casa di via Martiri D’Ungheria e contrada Cappelle, in via delle industrie, in via Santa Maria La Carità. L’obiettivo dichiarato era di riuscire a creare un sistema che potesse coprire tutte le principali strade.