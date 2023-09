Dalla finestra sorprende il ladro che cerca di rubarle l'auto: donna lo mette in fuga

Ancora un tentativo di furto a Scafati. Nella giornata di ieri, in via G.B Casciello, un ragazzo con una Panda grigia ha tentato di rubare l’automobile di una donna residente nei pressi della palestra Pakla. Fortunatamente, la madre si è affacciata al balcone ed è riuscito a metterlo in fuga.

Il caso

La donna ha sporto denuncia ai carabinieri. “Chi può aiutarmi con qualche telecamera mi può contattare in privato – scrive su Facebook - Solo aiutandoci possiamo mettere fine a queste ingiustizie frequenti”.